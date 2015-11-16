Кабмін вніс "Укрекоресурси" до переліку об'єктів для приватизації

Відповідну постанову уряду №939 від 11 листопада 2015 року опубліковано на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні звільнив директора «Укрекоресурси» Ару Сафаряна.

У березні цього року міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що Кабмін скасував урядову постанову №915, яка регламентує роботу державного підприємства «Укрекоресурси», що має монопольне право на утилізацію тари в країні. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що в діяльності цього держпідприємства присутні корупційні схеми.

Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ініціативу Мінекономрозвитку про ліквідацію монополії держкомпанії «Укрекоресурси» в галузі утилізації вторсировини.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрекоресурси" раніше було єдиним законним (постанова № 915 від 26.07.2001 року «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини») суб'єктом господарської діяльності, який забезпечує організацію системи збирання, заготівлі та утилізації використаної тари, пакувальних матеріалів та відходів як вторинної сировини.