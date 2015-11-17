Українська компанія викуповує у росіян 23% однієї з найбільших бірж у країні

Інвестиційна група «Універ» 16 листопада підписала з Московською біржею угоду, за якою російська сторона продає їй 23% акцій Української біржі, повідомив УНІАН керуючий директор «Універу» Олексій Сухоруков.

При цьому ціна придбання пакета акцій не розголошується.

«Ми викуповуємо 23% акцій», - сказав Сухоруков.

У свою чергу президент інвестиційної групи Тарас Козак повідомив, що угода буде закрита після отримання дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на придбання істотної частки біржі.

«Тепер регулятор повинен схвалити операцію. Після цього ми запропонуємо істотну частку в капіталі біржі всім учасникам ринку, а також будемо готові до відкритого діалогу з державою, іноземними інституційними і стратегічними інвесторами. ...Ми зацікавлені в тому, щоб біржа мала максимальний freefloat (вільний обіг акцій – УНІАН). З часом я не виключаю і проведення SPO (вторинне публічне розміщення акцій – УНІАН)», – цитує Козака прес-служба.

Також в «Універі» додали, що продавець озвучив вимогу оплати акцій у вільно конвертованій валюті. Чинне законодавство не дозволяє цього українським юридичним особам, тому покупцем по угоді виступила іноземна SPV (компанія спеціального призначення).

«Тепер передова фондова біржа країни збереже ліцензію і продовжить розвиток регульованого фінансового ринку України», – резюмував Козак.

Як повідомляв УНІАН, дві українські інвестиційні компанії «Драгон Капітал» і «Універ» – планували викупити у Московської біржі 43,08% акцій Української біржі.

Наглядова рада Московської біржі у вересні прийняла рішення продати українські активи компанії.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» могла анулювати ліцензію Української біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку збереження істотного впливу на неї резидента Росії, яка в Україні визнана агресором.