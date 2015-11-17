Індекс Української біржі опустився до 5-річного мінімуму

Індекс однією з найбільших фондових бірж у країні - Українській біржі - у вівторок, 17 листопада, станом на 11:56 знизився на 4,48% в порівнянні з рівнем закриття торгів 16 листопада – до 685,58 пунктів, що є найнижчим значенням за останні 5 років, повідомляється на сайті біржі.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса в коментарі УНІАН висловив думку, що причиною зниження індексу є переважання пропозиції над попитом.

«Продавців більше, ніж покупців», - зазначив він.

Крім того, за словами Фурси, невеликі обсяги торгів на біржі дозволяють навіть невеликого продавцю цінних паперів негативно впливати на індекс під час фіксації прибутку.

У свою чергу заступник директора інвестиційної групи "Універ" з операційних питань Михайло Сущек вважає, що подібна негативна динаміка буде продовжуватися найближчим часом через загострення ситуація на сході України.

«Динаміка тренду - однозначна, на жаль. І навіть позитивна новина про покупку акцій УБ ніяк не вплинула. А ось загострення на Донбасі грає набагато сильніше», - зазначив Сущек.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі з 2 по 6 листопада знизився на 3,53% - до 765,17 пункту.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за період з 2 по 6 листопада знизився більш ніж в 2 рази і становив 67,6 млн грн, а загальна кількість угод зменшилася на 15,23% і склала 2895.

Інвестиційна група «Універ» 16 листопада підписала з Московською біржею угоду, за якою російська сторона продає їй 23% акцій Української біржі.