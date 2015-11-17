Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах з початку року скоротився вдвічі

Загальний обсяг торгів цінними паперами на вітчизняних фондових біржах за січень-жовтень 2015 року впав на 53,4% - до 244,8 млрд грн з 524,8 млрд грн за аналогічний період 2014 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обсяг торгів державними облігаціями за десять місяців поточного року становив 88% від загального обсягу торгів цінними паперами. При цьому сума контрактів за цей період знизилася на 54,5% порівняно з січнем-жовтнем 2014 року – до 215,4 млрд грн.

Обсяг торгів акціями за десять місяців знизився більш ніж в 3,5 разу – до 5,2 млрд грн з 19,2 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Обсяг випуску цінних паперів, зареєстрованих комісією, за звітний період становив 82,6 млрд грн, що в 2 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій за десять місяців 2015 року знизився на 51,3% – до 58,2 млрд грн порівняно з січнем-жовтнем 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на вітчизняних фондових біржах за січень-вересень 2015 року впав на 49,2% - до 236,6 млрд грн з 465,5 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Обсяг торгів державними облігаціями за три кварталу 2015 року становив 88,5% від загального обсягу торгів цінними паперами. При цьому сума контрактів за цей період знизилася на 49,5% в порівнянні з січнем-вереснем 2014 року – до 209,5 млрд грн.

Обсяг торгів акціями за три кварталу 2015 року знизився майже в 3 рази – до 4,9 млрд грн з 14,6 млрд грн в аналогічному періоді 2014 року.