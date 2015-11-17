Ще одна київська компанія купує у росіян 20% акцій Української біржі

Інвестиційна компанія «Драгон Капітал» підписала угоду з Московською біржею про викуп у російської сторони 20% акцій Української біржі, повідомила прес-служба компанії з посиланням на керівника Томаша Фіалу.

«Нами було прийнято рішення про участь у купівлі, і одна з компаній групи підписала попередній договір купівлі-продажу пакета акцій у розмірі близько 20%. Найближчим часом до НКЦПФР буде подано пакет документів для погодження набуття істотної участі «Драгон Капітал» в УБ, а також будуть подані повідомлення відповідно до закону про акціонерні товариства», - цитує прес-служба Фіалу.

При цьому в компанії відзначили, що купівля акцій біржі не є комерційним проектом.

«Наша мета – зберегти УБ як одного з провідних організаторів торгівлі на українському фондовому ринку», - додав керівник інвесткомпанії.

Також Фіала має намір розділити участь в Української біржі з іншими учасниками ринку і сподівається на участь держави як акціонера в процесі управління біржею.

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Як повідомляв УНІАН, інвестиційна група «Універ» 16 листопада підписала з Московською біржею угоду, за якою російська сторона продає їй 23% акцій Української біржі.

Президент інвестиційної групи Тарас Козак повідомив, що угода буде закрита після отримання дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на придбання істотної частки біржі.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» могла анулювати ліцензію Української біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку збереження істотного впливу на неї резидента Росії, яка в Україні визнана агресором.