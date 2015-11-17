Нацкомісія з цінних паперів анулювала ліцензію Української біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензію Української біржі на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів через присутність в ній капіталу Московської біржі, яка є резидентом країни агресора.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Анулювали ліцензію Української біржі за законом про ліцензування через наявність агресора в капіталі", - відзначили в прес-службі.

У регулятора повідомили, що рішення щодо анулювання ліцензії набирає чинності за 30 календарних днів.

"Ми мали підтвердження серйозних намірів потенційних покупців акцій Української біржі, ми дали їм можливість зробити подальші кроки, але не побачили прогресу. Зараз ситуація на фондовому ринку розвивається в напрямку перезавантаження системи та приведення ринку капіталу у відповідність з міжнародними стандартами", - цитує прес-служба главу регулятора Тимура Хромаєва.

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Як повідомляв УНІАН, українські інвестиційні компанії "Універ" і "Драгон Капітал" 16 листопада підписали з Московською біржею угоду, за якою російська сторона продає їм 23% та 20% акцій Української біржі відповідно.

Президент інвестиційної групи Тарас Козак повідомив, що угода з "Універом" буде закрита після отримання дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на придбання істотної частки біржі.

У вівторок, 17 листопада, "Універ" подав заявку до НКЦПФР на схвалення покупки акцій Української біржі у її мажоритарного акціонера Московської біржі.

В цей же день керівник "Драгон Капітал" заявив про призупинення процесу покупки акцій біржі у зв'язку з неоднозначним сприйняттям цієї угоди з боку учасників ринку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" раніше повідомляла про можливість анулювати ліцензію Української біржі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у випадку збереження істотного впливу на неї резидента Росії, яка в Україні визнана агресором.