Державний УБРР хочуть продати за 119 мільйонів

Фонд державного майна України має намір наступного тижня опублікувати оголошення про продаж державного пакету акцій «Українського банку реконструкції та розвитку» та оприлюднити вимоги до покупця.

Як повідомляється на сайті ФДМУ, згідно з незалежною оцінкою, вартість держпакету акцій, що становить 99,9945% статутного капіталу банку, становитиме 118,902 млн грн.

За інформацією фонду, приватизація акцій здійснюватиметься на аукціоні за грошові кошти.

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Посилаючись на норми банківського законодавства, Фонд держмайна наголошує, що потенційний покупець істотної частки акцій у банку зобов'язаний повідомити про свої наміри банку та Національному банку України за три місяці до купівлі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні передало пакет акцій «Українського банку реконструкції та розвитку», що перебуває у його власності, Фонду державного майна.

Раніше Кабінет міністрів анонсував продаж банку у другій половині цього року.

«Український банк реконструкції та розвитку» (УБРР) був створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.