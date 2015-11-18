Назарбаєв висунув ультиматум олігархам: зобов'язав "відповісти народу Казахстану за багатство"

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв закликав багатих людей країни вкласти гроші в державу шляхом прийняття участі у приватизації та легалізації - «відповісти перед народом за багатство», передає Nur.kz.

Назарбаєв на розширеному засіданні уряду доручив уряду затвердити пріоритетний перелік об'єктів приватизації, що включає 65 найбільш великих підприємств у республіканській власності, а також 182 дочірні організації фонду «Самрук Казина», і приступити до його негайної реалізації.

Читайте такожНазарбаєв констатує: настає справжня криза, більш сильна, ніж у 2007-2009 роках Він зазначив, що підсумки легалізації поки залишаються скромними — з початку оголошення легалізовано майна всього на 388 мільярдів тенге.

«У зв'язку з цим я звертаюся до наших багатих людей, які показують себе багатими в глянцевих журналах. Держава за ці роки дала вам можливість стати такими багатими. Тому я звертаюся, по-перше, щоб вони взяли участь у легалізації, по-друге, у приватизації великих об'єктів», — сказав він.

За словами Назарбаєва, дуже важливо, щоб у приватизації брали участь наші казахстанські компанії.

«Це буде хорошою відповіддю народу за ваше багатство, яке країна вам дозволила (заробити). Я про це хочу (провести) окрему розмову з нашими людьми, які мають таку можливість. Причому ми говоримо: це ваші гроші, ваші об'єкти, просто вони будуть вкладені тут, в Казахстан», — сказав президент.

Він також зазначив, що казахстанці і уряд «навчилися жити на широку ногу». Президент Казахстану запропонував у разі необхідності скоротити державні витрати більш ніж на 1,5 трильйона тенге в бюджеті на 2016-2018 роки.