Київський "Президент-готель" оцінили в 330 мільйонів гривень

Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив експертну оцінку виставленого на приватизацію 100% держпакета акцій «Президент-готелю», розташованого в Києві, за якою його вартість становить 330,1 млн грн, повідомила прес-служба фонду.

«Відповідне оголошення про виставлення на продаж пакету акцій буде опубліковано наступного тижня. Також будуть оголошені вимоги до покупця та інвестиційні зобов'язання», - повідомила прес-служба ФДМУ.

У повідомленні зазначено, що приватизація даного пакету акцій буде здійснюватися на аукціоні відповідно до порядку проведення підготовки та продажу акцій, що належать державі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні глава ФДМУ Ігор Білоус повідомив, що фонд планує отримати від продажу «Президент-готелю» і ТЕЦ в 2015 році близько 1 млрд грн. При цьому в жовтні фонд переніс приватизацію ТЕЦ на 2016 рік.

Фонд держмайна очікує виручити від приватизації у 2016 році близько 30 млрд грн за умови прийняття парламентом необхідної законодавчої бази.

Довідка УНІАН. «Президент-готель» (до 1998 року – готель «Інтурист») побудований в Києві в 1990 році. Реконструкція чотиризіркового готелю на 374 номери проведена в 2006-2012 роках. Готель у I півріччі 2015 року збільшив чистий прибуток на 59,9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 7,4 млн грн.

Раніше «Президент-готель» перебував в оренді у близької до екс-президента Віктора Януковича бізнес-групи Бориса Кауфмана і Олександра Грановського.