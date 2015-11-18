Фонд Сороса вперше інвестував в Україну

Фонд Джорджа Сороса купує частку Ciklum у інвестиційної компанії Horizon Capital. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член ради директорів Ciklum Андрій Колодюк.

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При цьому ціна угоди та обсяг викуплених акцій не розголошуються.

«Джордж Сорос вперше проінвестував в Україну і зробив це в IT», - написав він.

Прес-секретар Soros Fund Management Майкл Вашон зазначив, що приватні інвестиції фонду допоможуть закріпити успіхи вітчизняних IT-компаній.

«Приватні інвестиції, особливо з Європи та Північної Америки, допомагають закріпити успіхи, яких українські реформатори досягли за останній рік. Ми раді співпрацювати з Ciklum та зробити свій внесок у розвиток того, що Джордж Сорос називає «Новою Україною», - цитує прес-служба Вашона.

Як повідомляв УНІАН, Інвестиційний фонд Ukrainian Redevelopment Fund, який працює в інтересах американського фінансиста Джорджа Сороса, стане інвестором фонду прямих капіталовкладень Dragon Capital New Ukraine Fund, який працюватиме під управлінням української компанії «Драгон Капітал».

У березні Сорос заявив, що він готовий інвестувати в економіку України до 1 млрд дол. за умови, що західні країни також почнуть інвестувати в нашу країну.

Довідка УНІАН. Ciklum є однією з провідних компаній з розробки програмного забезпечення для великих міжнародних і швидкозростаючих компаній. Офіси Ciklum є в Україні, Білорусі, Великій Британії, Швеції, Швейцарії, Пакистані, Ізраїлі.

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Ukrainian Redevelopment Fund - приватна інвестиційна структура, яка фокусується на особливих ситуаціях і прямих інвестиціях в Україні, а також компаніях зі значною операційною діяльністю в Україні. URF прагне здійснювати цільові інвестиції, які можуть сприяти економічному і соціальному розвитку України. Основний інвестиційний партнер URF — це Soros Fund Management, приватний інвестиційний радник низки приватних інвестиційних фондів, керованих виключно в інтересах Сороса.