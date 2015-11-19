Фонд держмайна хоче збільшити період проведення приватизаційних конкурсів





«У нинішній програмі конкурси з продажу пакетів акцій підприємств групи Г (стратегічні) повинні тривати не менш як 30 днів, але не більше 45. Фонд пропонує проводити конкурси не менш як 45 днів, але не більше ніж 90. Зміни стосуються тільки групи Г», - зазначила прес-служба.

Також ФДМУ повідомили, що щодо інших об'єктів держвласності закон про проведення приватизації встановлює термін проведення конкурсу не менш як 20 днів.

У фонді додали, що така зміна підвищить прозорість приватизації, бо дасть змогу більш якісно підготувати підприємство до приватизації, а також представити його всім інвесторам. Їх може бути багато, тому може знадобитися більше часу для ознайомлення з об'єктом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в жовтні продовжив до 31 липня 2016 року терміни приватизації державних активів групи Г, раніше запланованих до продажу до кінця 2015 року. Як наголошується в постанові уряду №819, йшлося про продаж 99,5% Одеського припортового заводу, 78% акцій держхолдингу "Центренерго", 99,9% підприємства "Сумихімпрому", а також 65% «Харківобленерго», 60% «Запоріжжяобленерго», 70% «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», а також 50% «Тернопільобленерго».

Перелічені вище компанії мали бути виставлені на продаж аж до грудня 2015 року. Однак влітку поточного року уряд ухвалив рішення змінити підходи до приватизації, щоб зробити торги прозорими і цікавими для іноземних інвесторів.

Як зазначав голова Фонду державного майна Ігор Білоус, ухвалення необхідної законодавчої бази, а також використання практики залучення радників дасть змогу провести в 2016 році масштабну приватизацію й отримати в бюджет не менш як 30 млрд грн.