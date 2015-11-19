Фонд держмайна хоче збільшити період проведення приватизаційних конкурсів
Фонд державного майна України (ФДМУ) планує збільшити максимальний період для проведення приватизаційного конкурсу та підготовки до нього до 90 днів із 45 днів для стратегічних державних підприємств групи Г, повідомила прес-служба фонду.
«У нинішній програмі конкурси з продажу пакетів акцій підприємств групи Г (стратегічні) повинні тривати не менш як 30 днів, але не більше 45. Фонд пропонує проводити конкурси не менш як 45 днів, але не більше ніж 90. Зміни стосуються тільки групи Г», - зазначила прес-служба.
Також ФДМУ повідомили, що щодо інших об'єктів держвласності закон про проведення приватизації встановлює термін проведення конкурсу не менш як 20 днів.
У фонді додали, що така зміна підвищить прозорість приватизації, бо дасть змогу більш якісно підготувати підприємство до приватизації, а також представити його всім інвесторам. Їх може бути багато, тому може знадобитися більше часу для ознайомлення з об'єктом.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в жовтні продовжив до 31 липня 2016 року терміни приватизації державних активів групи Г, раніше запланованих до продажу до кінця 2015 року. Як наголошується в постанові уряду №819, йшлося про продаж 99,5% Одеського припортового заводу, 78% акцій держхолдингу "Центренерго", 99,9% підприємства "Сумихімпрому", а також 65% «Харківобленерго», 60% «Запоріжжяобленерго», 70% «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», а також 50% «Тернопільобленерго».
Перелічені вище компанії мали бути виставлені на продаж аж до грудня 2015 року. Однак влітку поточного року уряд ухвалив рішення змінити підходи до приватизації, щоб зробити торги прозорими і цікавими для іноземних інвесторів.
Як зазначав голова Фонду державного майна Ігор Білоус, ухвалення необхідної законодавчої бази, а також використання практики залучення радників дасть змогу провести в 2016 році масштабну приватизацію й отримати в бюджет не менш як 30 млрд грн.