Держпідприємства треба не перепідпорядкувати, а приватизувати - Олексій Павленко

Він наголосив: «Приватизація – єдина можлива доля практично всіх державних активів в АПК. Будь яка інша схема існування держпідприємств – розсадник корупції, і це повинен розуміти кожен».

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«Йдеться про безпосередню приватизацію. Дані активи потрібно передати у ринкові умови, щоб вони довели своє право на подальше існування. Водночас, будь-які спроби змінити керівників тих чи інших держпідприємств, передати їх в управління іншим відомствам або визначити їм нові відомства, відповідальні за приватизацію, викликають у суспільстві питання і породжують корупційні схеми. Неприпустимо приватизацію замінювати її імітацією», - підкреслив Міністр.

За його словами, він неодноразово заявляв про готовність Мінагрополітики передати всі підприємства для приватизації вже в 2015 році.

Разом з тим, Георгі Вашадзе, співзасновник Фонду інновацій та розвитку (Грузія) відмітив: «Сьогодні ми спостерігаємо, що для українського Уряду питання приватизації, на жаль не є пріоритетним, ні приватизація, ні передприватизаційна підготовка сьогодні не ведуться належним чином. А спроби замінити одне міністерство, яке відповідає за приватизацію держпідприємств, іншим не прискорюють процес, а лише ускладнюють його».

Олексій Павленко повідомив, що Мінагрополітики вже завершило підготовку до передачі до приватизації до передачі 30 підприємств, 8 з яких, ще декілька місяців тому були передані Фонду держмайна.

«Як і раніше, я підтверджую готовність передати всі аграрні ДП на приватизацію. Не для зміни механізму управління, а саме на приватизацію. При цьому важливо, щоб всі ці процеси відбувались під постійним контролем громадськості. Саме з цією метою спільно з грузинськими колегами, ініціаторами системи електронних держзакупівель ProZorro, та активістами ГО «AgroReforms.UA» ми створили публічний сайт – «ІnvestinAgro».

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Крім того, сьогодні Мінагрополітики передало та підготовило для приватизації підприємств більше, ніж усі інші відомства разом», - наголосив Олексій Павленко.

Як зазначили у Фонді держмайна, на сьогоднішній день щодо 8 аграрних ДП зі списку приватизації передані функції управління майном, щодо 2 об'єктів - йде приватизаційна підготовка, а щодо 18 - розроблені проекти розпоряджень КМУ. Крім того, 17 об'єктів збираються ліквідувати за пропозицією Мінагрополітики, щодо ще 17 об'єктів ведеться робота з підготовки до приватизації.