Nike викупить свої акції на $12 мільярдів

Виробник спортивних товарів Nike оголосив про проведення програми зворотного викупу акцій на суму $12 млрд.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, пише Slon.ru.

Реалізація програми, яка розрахована на чотири роки, розпочнеться після завершення попереднього раунду buy back на $8 млрд. Очікується, що поточна програма викупу паперів закінчиться в травні 2016 року.

Крім того, Nike вирішила провести спліт акцій класів А і В. Він буде проведено 23 грудня шляхом виплат дивідендів у формі акцій.

Після повідомлення про buy back цінні папери Nike на початку торгів у Франкфурті подорожчали на 4,8%, відзначає Bloomberg. До середини дня котирування компанії росли на 3,9%.

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З початку року акції Nike зросли в ціні більш ніж на 30%. У жовтні виробник повідомив, що розраховує до 2020 року збільшити річний продаж на 60% до $50 млрд.