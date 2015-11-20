Саакашвілі дестабілізує роботу Одеського припортового заводу - керівництво ОПЗ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі дестабілізує роботу Одеського припортового заводу та вливає до інформаційного простору завідомо неправдиву інформацію, заявляє перший заступник директора АТ "ОПЗ" Микола Щурик.

"Некомпетентність і скандальний характер губернатора можуть стати причиною зниження вартості АТ "ОПЗ" при приватизації та порушення виробничих зв'язків заводу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що гучні заяви Михайла Саакашвілі про наявність у АТ "ОПЗ" корупційних схем і договорів, які нібито завдають підприємству збитків, є безпідставними та надуманими.

За словами Щурикова, це підтверджують показники АТ "ОПЗ" протягом останніх 9 місяців 2015 року.

"Виробничі потужності повністю завантажені, чого не було протягом останніх років. Сплачено податків, відрахувань, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів у сумі 268 мільйонів гривень. Немає заборгованості по зарплаті та по всіх інших платежах. Достроково погашений 5-ти мільярдний кредит "Ощадбанку". Розмір чистого прибутку заводу склав 205 мільйонів гривень, тоді як протягом аналогічного періоду 2014 року підприємство мало збиток у розмірі 243 мільйони гривень", - підкреслив він.

На думку першого заступника директора підприємства, зазначене вище говорить про ефективну роботу керівництва АТ "ОПЗ", а Саакашвілі виступає рупором тих, хто хоче захопити прибуткове підприємство і призначити туди свого керівника.

"На жаль, губернатор Одеської області, за час "правління" поки нічого не створив, але кроки до руйнування вже чітко видно. Ми будемо відстоювати інтереси підприємства та наших робітників і не дамо зруйнувати те, що створено руками сотень людей", - підкреслив Микола Щурик.

Крім того, він зазначив, що наполягає на проведенні повної перевірки фінансової та господарської діяльності АТ "ОПЗ" будь-якими уповноваженими органами.

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"Головне, щоб вони проводилися незалежними та незаангажованими фахівцями. Щоб перевіряючі дали фактичну і юридично обґрунтовану картину діяльності заводу, а не виконували чиєсь замовлення та не підганяли результат під чиїсь інтереси. Нам приховувати нічого", - резюмував перший заступник директора ОПЗ.