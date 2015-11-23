Абромавичус розраховує продати Одеський припортовий завод у березні

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус розраховує на продаж Одеського припортового заводу (ОПЗ) у березні 2016 року в разі, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект про внесення змін до приватизаційного процесу, повідомив міністр на прес-конференції.

«У березні місяці я розраховую, що Одеський припортовий завод буде продано (у разі ухвалення законопроекту про внесення змін до приватизації – УНІАН)», - сказав він.

При цьому Абромавичус відзначив, що в разі неприйняття законопроекту 2319а про внесення поправок до приватизаційного процесу дата продажу ОПЗ буде відсуватися.

Також міністр сказав, що грошова складова приватизації не є вирішальним моментом.

«Я вважаю, що на цьому етапі важливою є не грошова складова, а професійна продаж, щоб залучити західні інвестиції з новими технологіями, створити нові робочі місця», - сказав він.

У свою чергу голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус відзначив, що на ОПЗ вже два місяці працюють радники з його приватизації.

«Інвестиційний банк працює, Ernst & Young працює, Baker & McKenzie працює. Вже наприкінці цього тижня вони будуть презентувати результати щодо аналізу об'єкта, пропозиції щодо часу проведення приватизації, кола інвесторів, можливої оцінки підприємства», - повідомив він.

Також Білоус повідомив, що після продажу Одеського припортового заводу ФДМУ планує продати державні пакети акцій 6 обленерго, потім пакет акцій «Центренерго» і 4 ТЕЦ.

«Ці об'єкти визначено як пріоритет», - наголосив голова фонду.

Як повідомляв УНІАН, раніше завод був включений до переліку підприємств, що підлягають приватизації в 2015 році. Однак у зв'язку з внесенням змін до приватизаційного процесу і прийняттям відповідного законопроекту приватизація Одеського припортового заводу була запланована на січень-лютий 2016 року.

Депутати під час сигнального голосування 12 листопада 2015 року не підтримали даний законопроект. Наступного дня, 13 листопада, Абромавичус закликав парламентаріїв підтримати внесення змін до приватизації, які дозволять скасувати обов'язкову норму про продаж 5-10% акцій стратегічних держкомпаній на біржах. За його словами, це, в свою чергу, буде сприяти початку прозорої приватизації.

Голова ФДМУ Білоус у жовтні повідомив, що радником із приватизації Одеського припортового заводу став міжнародний швейцарський банк UBS. На думку управляючого партнера Міжнародної юридичної компанії «Baker&McKenzie» Сергія Піонтковського, радник із приватизації ОПЗ має підвищити його інвестиційну привабливість для одержання максимальної суми при продажу заводу.

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Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. У січні-червні цього року Одеський припортовий завод одержав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.