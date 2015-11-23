Приватизація-2015: замість очікуваних 17 мільярдів поки отримали 137 мільйонів

Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду державного майна України (ФДМУ) «Відомості приватизації».

У січні-жовтні ФДМУ через фондові біржі виставив 80 пакетів акцій 47 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 1,04 млрд грн.

При цьому за вказаний період на біржах фонд продав 6 пакетів акцій за 101 млн грн: 3 пакети Іллічівського судноремонтного заводу, по одному пакету акцій Войтовецького підприємства по племінній справі в тваринництві, а також компаній «Фермент» і «Днепрометробуд».

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-серпня становили 126,8 млн грн.

Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планувалося отримати 17 млрд грн.

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При цьому голова фонду Ігор Білоус повідомив, що ФДМУ у 2015 році не виконає план з наповнення бюджету від приватизації державних підприємств.

За словами голови фонду від приватизації у 2015 році планується отримати 1 млрд грн за рахунок продажу «Президент-готелю» та низки ТЕЦ.