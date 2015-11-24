Депутати знову не змогли прийняти закон, який дасть старт великій приватизації

11:41, 24 листопада 2015
Фондовий ринок
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Верховна Рада не змогла скасувати продаж на біржах 5-10% акцій держпідприємств при проведенні приватизації

/ Фото УНИАН

Депутати Верховної Ради в ході сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сигнального голосування законопроект про внесення змін у приватизаційний процес підтримали 189 депутатів за 226 необхідних.

Також даним законопроектом передбачається залучення радників з приватизації великих об'єктів держвласності.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2015 року депутати також не підтримали в ході сигнального голосування даний законопроект. Наступного дня, 13 листопада, міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус закликав парламентаріїв підтримати внесення змін у процес приватизації, які дозволять скасувати обов'язкову норму про продаж 5-10% акцій стратегічних держкомпаній на біржах, що, у свою чергу, сприятиме початку прозорої приватизації.

Також міністр наголосив, що від ухвалення цього закону залежить дата початку продажу держпакета акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції - Одеського припортового заводу. За його словами, у разі не ухвалення законопроекту, дата продажу ОПЗ, 6 обленерго, «Центренерго» і низки ТЕЦ буде переноситися.

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На початку червня Верховна Рада не спромоглася розглянути законопроект про скасування норми з обов'язкового продажу 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі. Крім того, парламент не підтримав урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.

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