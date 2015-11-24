Російський рубль і фондовий ринок впали на тлі повідомлень про збитий бомбардувальник Су-24

12:32, 24 листопада 2015
Фондовий ринок
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Російський літак Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 після того, як порушив повітряний простір Туреччини.

REUTERS

Курс долара до рубля, що втратив під час ранкових торгів на Московській біржі більше 40 коп., різко зріс після появи новин про катастрофу в районі сирійсько-турецького кордону російського бомбардувальника Су-24.

На максимумі вартість долара перевищила рівень закриття вчорашніх торгів і наблизилася до 66 руб.

Одночасно з цим також курс євро піднявся вище 70 руб., досягнувши на максимумі позначки 70,3 руб., що на 0,47% вище за рівень закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Поряд з курсом рубля знизилися і котирування акцій російських компаній, що призвело до падіння основних фондових індексів Московської біржі. Індекс ММВБ, перебував зранку в зеленій зоні, опустився до 1832,63 пункту, що на 1,95% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Індекс РТС, який в ході ранкових торгів також йшов вгору, впав до 876,6 пункту, що на 2,33% нижче вчорашнього закриття.

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Міністерство оборони Туреччини сьогодні повідомило, що невідомий літак 10 разів протягом п'яти хвилин порушив повітряний простір Туреччини і після кількох попереджень був збитий винищувачами F-16.

Російське військове відомство визнало втрату в Сирії бомбардувальника Су-24, повідомивши, що літак, ймовірно, був збитий із землі.

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