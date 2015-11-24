Російський рубль і фондовий ринок впали на тлі повідомлень про збитий бомбардувальник Су-24

Курс долара до рубля, що втратив під час ранкових торгів на Московській біржі більше 40 коп., різко зріс після появи новин про катастрофу в районі сирійсько-турецького кордону російського бомбардувальника Су-24.

На максимумі вартість долара перевищила рівень закриття вчорашніх торгів і наблизилася до 66 руб.

Одночасно з цим також курс євро піднявся вище 70 руб., досягнувши на максимумі позначки 70,3 руб., що на 0,47% вище за рівень закриття вчорашніх торгів, пише РБК.

Поряд з курсом рубля знизилися і котирування акцій російських компаній, що призвело до падіння основних фондових індексів Московської біржі. Індекс ММВБ, перебував зранку в зеленій зоні, опустився до 1832,63 пункту, що на 1,95% нижче рівня закриття вчорашніх торгів. Індекс РТС, який в ході ранкових торгів також йшов вгору, впав до 876,6 пункту, що на 2,33% нижче вчорашнього закриття.

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Міністерство оборони Туреччини сьогодні повідомило, що невідомий літак 10 разів протягом п'яти хвилин порушив повітряний простір Туреччини і після кількох попереджень був збитий винищувачами F-16.

Російське військове відомство визнало втрату в Сирії бомбардувальника Су-24, повідомивши, що літак, ймовірно, був збитий із землі.