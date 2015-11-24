Абромавичусу не подобається, що депутати гальмують "велику приватизацію"

“Сигнальне голосування щодо законопроекту - УНІАН) 2319а - тільки 189 голосів. Приватизація за новими правилами знову відкладається. Це реально дуже погано. Якщо ми провалимо прийняття 2319а, приватизація розпочнеться невідомо коли, а народ буде продовжувати "годувати" олігархів", - написав він.

За словами міністра, прийняття законопроекту могло б забезпечити успішну приватизацію Одеського припортового заводу вже в березні-квітні наступного року.

“2319а - це не просто прозора та професійна приватизація. Це сильний удар по корупції, додаткові доходи для бюджету і нові інвестиції", - підкреслив Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 24 листопада під час сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Під час сигнального голосування законопроект про внесення змін до приватизаційного процесу підтримали 189 депутатів при 226 необхідних.

12 листопада 2015 року депутати також не підтримали в ході сигнального голосування даний законопроект. На наступний день, 13 листопада, голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус закликав парламентаріїв підтримати внесення змін у процес приватизації, які дозволять скасувати обов'язкову норму про продаж 5-10% акцій стратегічний держкомпаній на біржах. За його словами, це, в свою чергу, буде сприяти початку прозорої приватизації.

Також міністр зазначив, що від прийняття цього закону залежить дата початку продажу держпакету акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу. За його словами, у разі неприйняття законопроекту, дата продажу ОПЗ, 6 обленерго, «Центренерго» і низки ТЕЦ буде переноситися.

На початку червня Верховна Рада не спромоглася розглянути законопроект про скасування норми щодо обов'язкового продажу 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі. Крім того, парламент не підтримав урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.