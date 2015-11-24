Світові фондові індекси впали через побоювання конфронтації між Туреччиною і Росією

На світових ринках відзначено зниження після повідомлень про те, що турецькі винищувачі збили біля кордону з Сирією літак, який виявився російським, пише The Wall Street Journal.

Турецький фондовий індекс BIST 100 впав на 1,8% до мінімального значення з початку місяця після повідомлення про інцидент, але потім трохи відіграв зниження, повідомляє Financial Times. Турецька ліра ослабла на 0,9% щодо долара.

Російські індекси також відреагували негативно. ММВБ опустився на 1,95%, а РТС — на 2,8%. Біржовий курс долара зріс на 0,69% до 66,319 руб, а євро піднявся на 0,87% до 70,574, передає РБК.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 впав на 1,4%. Спад очолили туристичні компанії, що вже перебували під тиском після недавніх терактів у Парижі, відзначає WSJ. Крім того, за даними видання, на 3% впали акції авіакомпаній easyJet, Lufthansa і консорціуму International Airlines Group.

Водночас, новина про інцидент на турецько-сирійському кордоні призвела до зростання цін на нафту, яка подорожчала на 1,12% до $45,33/бар.

«Ви бачите, що призвело до потрясінь на ринках. На Близькому Сході вже достатньо напруженості, і це додаткове джерело, яке ми не хочемо бачити», — сказав WSJ старший аналітик з інвестицій в Russell Investments Ваутер Стюркенбоом.

«Подібні події змушують ринок дещо нервувати», — пояснив FT аналітик з макроекономіки та іноземних валют в UBP Кун Чоу. «Поки не з'являться ознаки ескалації, інвестори будуть намагатися не звертати уваги на подібні сутички», — додав він.

Вранці 24 вересня турецькі військові поширили заяву про те, що винищувачі ВПС Туреччини збили на кордоні з Сирією неопізнаний літак, що порушив повітряний простір країни.

У повідомленні Міноборони Росії кажуть, що біля кордону з Туреччиною вогнем з землі був збитий російський фронтовий бомбардувальник Су-24.

Турецькі ЗМІ повідомили, що двом пілотам збитого літака вдалося катапультуватися. Пізніше сирійські повстанці оприлюднили відеозапис з імовірно російським пілотом, який загинув під час приземлення.