Промова Путіна про збитий Су-24 обвалила фондовий ринок Росії

Фондовий ринок Росії прискорив падіння після промови президента Росії Володимира Путіна на зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані торгів.

"На 16:11 мск індекс ММВБ впав на 2,9% і склав 1813,9 пункта", - йдеться в повідомленні.

Індекс РТС впав на 3,65%, до 864,81 пункта.

Рубль також виявився під тиском. Долар знову перевищив 66 рублів, а євро — 70 рублів.

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Зокрема, курс долара зріс на 75 копійок, до 66,095 рубля.

Курс євро зміцнився на 1,06 рубля, до 70,437 рубля.

Володимир Путін раніше звинуватив Туреччину в пособництві терористам, а інцидент з російським Су-24 Путін назвав " ударом в спину.

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