НКЦПФР повинна мати повноваження боротися з шахрайством на фондовому ринку – голова Міжнародної організації регуляторів фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повинна мати повноваження ефективно запобігати та боротися з шахрайством на ринку цінних паперів, сказав журналістам генеральний секретар Міжнародної організації регуляторів фондового ринку (IOSCO) Девід Райт.

"В Україні має бути сильний регулятор ... який працює в інтересах суспільства. Всі повинні бути впевнені, що особи, які займаються серйозними порушеннями на фондовому ринку, в результаті (дій комісії – УНІАН) потраплять лише в одне місце – в'язницю", - зазначив він.

Райт повідомив, що на зустрічі з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, яка відбулася поточного тижня, він обговорив посилення повноважень НКЦПФР, що дозволяє приєднатися до Меморандуму про взаєморозуміння IOSCO.

"Отримання комісією сильних повноважень дозволить їй приєднатися до нашого меморандуму", - сказав він.

За словами Райта, даний меморандум дасть можливість комісії повноцінно обмінюватися інформацією з іноземними регуляторами і оперативно реагувати на шахрайство на ринку цінних паперів.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар IOSCO відвідав Україну 23-24 листопада з робочим візитом. В ході візиту були проведені зустрічі з президентом України, прем'єр-міністром та членами Нацкомісії з цінних паперів.

В комісії в жовтні повідомляли, що приєднання України до Меморандуму про взаєморозуміння з IOSCO дозволить НКЦПФР проводити повноцінні розслідування правопорушень на ринку цінних паперів.

Також приєднання до цього меморандуму дозволить регулятору отримувати інформацію з обмеженим доступом від будь-яких фізичних та юридичних осіб, обмінюватися цією інформацією з іноземними регуляторами, співпрацювати з ними при розслідуванні правопорушень на фондовому ринку.