Яценюк закликав парламент не гальмувати приватизацію

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду повернутися до обговорення законопроектів про проведення приватизації і, таким чином, розблокувати процес продажу державних активів.

Про це прем'єр сказав у ході засідання уряду.

Яценюк зазначив, що розраховує на позитивне голосування парламенту по "приватизаційним" законопроектам вже завтра, 26 листопада.

"В економічному плані я хочу звернутися до парламенту вже в 8 або 10 раз проголосувати за пакет законів про чесну та прозору приватизацію. Державні компанії мають припинити бути годувальницями політичних сил. І єдиний правильний шлях до управління цими компаніями – це приватизація – на прозорих і конкурентних умовах із залученням іноземного інвестора, - сказав Яценюк. – Завтра, я сподіваюся, що Верховна Рада повернеться до всіх законів з питань приватизації і дасть можливість уряду провести чесну та прозору приватизацію".

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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради в ході сигнального голосування 12 і 24 листопада 2015 року не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

У вівторок, 24 листопада, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус зазначив, що неприйняття законопроекту відкладає процес великої приватизації, а державні компанії продовжать "годувати" олігархів.

Міністр зазначав, що від прийняття цього закону залежить дата початку продажу держпакету акцій одного з найбільших виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу. За його словами, у разі неприйняття законопроекту дата продажу ОПЗ, шести обленерго, "Центренерго" та низки ТЕЦ буде переноситися.

У свою чергу голова Фонду держмайна Ігор Білоус зазначав, що велика приватизація в Україні, яка мала початися з продажу Одеського припортового заводу в першому кварталі 2016 року, може бути відкладена на невизначений термін через неприйняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до приватизаційного процесу.