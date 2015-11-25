Голова "Укрнафти" подав наглядовій раді компанії 4 кандидатури нових членів правління

Про це Марк Роллінс заявив на прес-конференції.

«Була домовленість про зміну правління в дві фази. Щоб компанія ефективно продовжувала працювати, неправильно змінювати членів правління за один раз», - сказав Роллінс.

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«Я мав запропонувати трьох, але вирішив перевищити свої повноваження і запропонував чотирьох. Ще дві кандидатури будуть запропоновані до кінця року», – уточнив голова «Укрнафти».

За словами Роллінса, він це зробив спеціально, щоб був кворум на засіданні наглядової ради, а компанія в подальшому отримала кваліфікований менеджмент.

З одночасним призначенням чотирьох з шести членів правління, Роллінс пропонує внести зміни до їх трудових контрактів, прописавши в них посадові повноваження, оплату праці та встановлення додаткових сум грошових винагород.

Роллінс також повідомив, що спочатку засідання наглядової ради компанії мало відбутися ще 17-19 листопада, але представники НАК «Нафтогазу України» перенесли засідання у зв'язку з необхідністю детально вивчити пропозиції глави «Укрнафти»

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса.

Наприкінці вересня 2015 року наглядова рада «Укрнафти» затвердила і підписала контракт з Роллінсом.

Склад правління складається з семи членів, включаючи голову правління.

На початку жовтня «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, не раз обвинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Раніше керівництво Державної фіскальної служби повідомило про наявність боргу «Укрнафти» перед бюджетом у розмірі 9,5 млрд грн. Крім того повідомлялося, що ДФС і «Укрнафта» підписали план розстрочки погашення податкової заборгованості.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її долю припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.