"Укрзалізниця" виплатила п'ятий купон за єврооблігаціями на $500 мільйонів

Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), 19 листопада поточного року виплатила п'ятий купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн дол., дебютний випуск яких відбувся у травні 2013 року, повідомив у коментарі УНІАН директор з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці", член правління Публічного акціонерного товариства, створеного 21 жовтня на базі відомства, Євген Кравцов, не уточнивши суми виплати.

Єврооблігації «Укрзалізниці» включені в боргову операцію з зовнішніми запозиченнями держави в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, в травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направила залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.

Основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

18 листопада 2013 року «Укрзалізниця» своєчасно і в повному обсязі здійснила першу виплату купона за своїм дебютним випуском єврооблігацій на 500 млн дол. США з погашенням в 2018 році, 16 травня 2014 року – другу виплату, 19 листопада 2014 року – третю виплату, 18-19 травня 2015 року - четверту виплату.

Читайте такожСтав відомий склад наглядової ради створеної на базі "Укрзалізниці" акціонерної компанії

Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деякими внутрішнімм двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн.

З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становить близько 22 млрд грн.

Під реструктуризацію не підпадають борги «Укрзалізниці» перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційними двосторонніми позиками перед Ексімбанком Кореї.

У липні цього року "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.