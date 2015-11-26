Акції "Газпрому" і "Аерофлоту" впали на новинах про підготовку санкцій проти Туреччини

Вартість акцій «Аерофлоту» і «Газпрому» на Московській біржі почала знижуватися після заяв міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва про можливі заходи щодо Туреччини.

До 16:50 мск папери авіакомпанії торгувалися по 55,5 рубля (мінус 2,05%). Акції «Газпрому» подешевшали на 0,41% до 143,5 рубля. Біржові індекси також відреагували зниженням: ММВБ опустився на 0,3% до 1828 пунктів. Індекс РТС знизився на 0,4% до 875 пунктів, повідомляє Slon.ru.

Голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв вдень 26 листопада заявив, що Росія планує припинити роботу за декількома спільними з Туреччиною проектами, в тому числі, газопроводом «Турецький потік». За словами міністра, в рамках антитурецьких санкцій може бути обмежене і авіасполучення між двома країнами, як регулярне, так і чартерне.

Пізніше голова Ростуризму Олег Сафонов оголосив про припинення співпраці з Туреччиною. Більшість російських туристів повернеться з Туреччини до 7 грудня. Без туристичного потоку з Росії Туреччина буде втрачати близько $10 млрд щороку, додав Сафонов.

Читайте такожТуреччина відмовилася перепрошувати Росію за атаку на Су-24

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 26 листопада повідомив, що російська влада найближчим часом введе економічні заходи у відповідь на збитий Туреччиною російський бомбардувальник Су-24.

Також на тлі загострення відносин з Туреччиною Россільгоспнагляд розпочав тотальні перевірки всіх сільськогосподарських товарів, що йдуть з республіки.