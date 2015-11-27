На фондовому ринку Китаю знову обвал - індекси впали на 5-6%

Фондові біржі Китаю завершили торги п'ятниці різким спадом на тлі погіршення внутрішніх макроекономічних даних за жовтень, свідчать дані бірж, пише Прайм.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 5,5% - до 3436,3 пункту. Індекс шеньчженьській біржі Shenzhen Composite втратив 6,1% - до 2184,11 пункту.

Тиск на настрій інвесторів чинила слабка статистика з прибутку промислових підприємств у Китаї. Згідно з опублікованими даними, показник за жовтень продемонстрував падіння на 4,6% в річному вирахуванні проти зниження на 0,1% місяцем раніше.

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Значний спад продемонстрували котирування акцій китайських фінансових компаній, серед яких Citic Securities Co. і Guosen Securities Co. на тлі новин про те, що регулятор фондового ринку Китаю підозрює їх у порушенні правил торгів.