Фонд держмайна хоче оголосити про продаж Одеського припортового наприкінці січня

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити про продаж держпакета 99,7% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці січня 2016 року, сказав на брифінгу глава відомства Ігор Білоус.

"Оголошення про продаж ОПЗ, сподіваюся, з'явиться вже наприкінці січня 2016 року", - зазначив він.

Також Білоус додав, що сам приватизаційний процес може затягтися до червня 2016 року.

"Ми ще раз переглянули весь графік і поставили широкий діапазон – це з початку року і до середини року. Я б хотів це зробити в березні - наприкінці травня", - додав він.

За словами голови фонду, дата продажу ОПЗ залежить від прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до приватизаційний процес, що дозволяє скасувати обов'язковий продаж 5-10% акцій стратегічних держпідприємств на фондових біржах. Також цей документ регламентує залучення радників до приватизації таких об'єктів.

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