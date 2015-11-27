Фонд держмайна хоче оголосити про продаж Одеського припортового наприкінці січня
Керівник Фонду держмайна додав, що сам приватизаційний процес може затягнутися до червня 2016 року.
Фонд державного майна України (ФДМУ) планує оголосити про продаж держпакета 99,7% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці січня 2016 року, сказав на брифінгу глава відомства Ігор Білоус.
"Оголошення про продаж ОПЗ, сподіваюся, з'явиться вже наприкінці січня 2016 року", - зазначив він.
Також Білоус додав, що сам приватизаційний процес може затягтися до червня 2016 року.
"Ми ще раз переглянули весь графік і поставили широкий діапазон – це з початку року і до середини року. Я б хотів це зробити в березні - наприкінці травня", - додав він.
За словами голови фонду, дата продажу ОПЗ залежить від прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до приватизаційний процес, що дозволяє скасувати обов'язковий продаж 5-10% акцій стратегічних держпідприємств на фондових біржах. Також цей документ регламентує залучення радників до приватизації таких об'єктів.
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