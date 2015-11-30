Мінекономрозвитку підготувало законопроект про товарні біржі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект "Про регульовані товарні ринки", який регламентує діяльність товарних бірж та основні вимоги до них.

Текст законопроекту опублікований на сайті міністерства.

Зокрема, документ змінює статус товарної біржі із неприбуткової організації на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю.

Крім того, визначаються вимоги до статутного капіталу бірж, на основі яких їм надається ліцензія, а також регламентується клірингова діяльність.

При цьому законопроект визначає критерії інсайдерської інформації та маніпулювання на товарних ринках, а також передбачає розподіл публічної та регуляторної інформації.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, критеріями ефективності законопроекту стануть скорочення кількість товарних бірж та одночасне збільшення кількості торговців, а також обсягу біржового товарного ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує реформувати українські товарні біржі за міжнародними стандартами для отримання адекватної цінової інформації при виконанні закону про трансферне ціноутворення.

За словами глави Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, Україні потрібні біржі, які працюють за ринковими правилами і використовують світовий досвід у процесах організації біржової торгівлі з залученням таких світових систем, як CME Group і NYSE Euronext.