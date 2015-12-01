ДПЕК Ахметова йде на реструктуризацію боргів

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК йде на реструктуризацію єврооблігацій, термін погашення яких настає у квітні 2018 року, і створює комітет кредиторів.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Як наголошується в повідомленні, ДТЕК найняв для зазначених цілей одного з найбільших у світі фінансових консультантів – компанію Rothschild.

Згідно з повідомленням, ДТЕК планує в першому кварталі 2016 року представити кредиторам свої пропозиції щодо реструктуризації боргів.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році. Потім, наприкінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 млн дол. з погашенням у квітні 2018 року.

Наприкінці березня 2015 року ДТЕК запропонував власникам своїх облігацій на суму 200 млн дол. з погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати 80% боргу.

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На початку квітня ДТЕК повідомив, що досягнув згоди з держателями 88,59% своїх євробондів про обмін паперів, і продовжив термін обміну до 13 квітня. Потім ДТЕК за рішенням Вищого суду Англії та Уельсу домігся участі всіх держателів єврооблігацій у реструктуризації боргових паперів на 200 млн дол.