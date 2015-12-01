Кабмін затвердив перелік держпідприємств, які підлягають реструктуризації

Кабінет міністрів України затвердив пріоритетний перелік підприємств, які підлягають реструктуризації через те, що з їх діяльністю пов'язані значні фінансові ризики.

Як зазначається в урядовому розпорядженні №1227, перелік включає 13 підприємств, і до 15 грудня плани по їх реорганізації повинні бути затверджені та погоджені з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Воно ж має надати роз'яснення на рахунок того, що передбачає процес реструктуризації підприємств.

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В перелік, затверджений Кабміном, зокрема, увійшли: держпідприємство "Укрспирт", Державна продовольчо-зернова корпорація, НАЕК "Енергоатом", держхолдинги "Укренерго" та "Укргідроенерго", Укрзалізниця, Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", Конструкторське бюро "Південне", завод "Південмаш", ДП "Антонов" та держхолдинг "Нафтогаз України".

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