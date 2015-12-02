Яценюк хоче об'єднати держпідприємства у 7 холдингів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи структури і роботи уряду пропонує вивести всі державні підприємства з-під управління міністерств і об'єднати їх у сім холдингів, якими будуть управляти незалежні менеджери. Про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

«У новій структурі Кабінету міністрів України я пропонуватиму членам уряду вивести всі державні компанії з-під управління міністерств і міністрів. Міністр має визначати державну політику, а не управляти державною власністю, - сказав Яценюк. – Виведені компанії буде об'єднано в сім державних холдингів, якими управлятимуть незалежні директори, обрані на відкритих конкурсах з участю наших іноземних партнерів».

Читайте такожКабмін затвердив перелік держпідприємств, які підлягають реструктуризації

Як повідомляв УНІАН, реформа роботи державних підприємств, які не підлягають приватизації, є одним з пріоритетів роботи уряду, і особливо Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. За даними міністерства, сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без урахування «Нафтогазу» і «Укрзалізниці», у І кварталі 2015 року становив 9,7 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Навесні 2015 року міністерство розробило постанову про створення холдингової компанії, однієї або декількох, до якої увійшли б стратегічні компанії, що залишаються в державній власності. Головною метою постанови стало виведення держактивів з-під контролю органів виконавчої влади, а також підвищення ефективності їх управління.