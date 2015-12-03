ЄЦБ продовжить скуповувати облігації єврозони до весни 2017 року

Про це під прес-конференції 3 грудня заявив глава ЄЦБ Маріо Драгі, повідомляється на сайті організації.

Драгі додав, що тепер ЄЦБ в рамках програми погодився купувати крім держоблігацій, також муніципальні та регіональні бонди, номіновані в євро. Обсяг викупу цінних паперів залишиться незмінним – на суму €60 млрд на місяць, пише Slon.ru.

Раніше передбачалося, що європейський фінансовий регулятор перестане викуповувати державні та корпоративні облігації країн-членів єврозони у вересні 2016 року. Запущена програма ЄЦБ була в березні 2015 року з метою розгону інфляції до 2% у середньостроковій перспективі.

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Раніше 3 грудня ЄЦБ вирішив знизити з 9 грудня вже від'ємну ставку за депозитами – з мінус 0,2% до мінус 0,3% (базова ставка за кредитами та маржинальними кредитами були збережені на колишньому рівні).