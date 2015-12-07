Dragon Capital "розморозив" купівлю у росіян акцій однієї з найбільших бірж у країні

Інвестиційна компанія Dragon Capital має намір придбати 19,99% акцій третьої за обсягом торгів біржі в країні – Українській біржі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На даний момент Dragon Capital не володіє акціями фондового майданчика, а її основними акціонерами є Московська біржа з часткою 22,444% і «Український біржовий холдинг» з часткою 20,64% акцій.

Як повідомляв УНІАН, інвестиційна компанія «Драгон Капітал» 17 листопада призупинила процес купівлі 20% акцій Української біржі у Московської біржі у зв'язку з неоднозначним сприйняттям цієї угоди з боку учасників ринку.

16 листопада компанія підписала угоду з Московською біржею про викуп у російської сторони 20% акцій Української біржі (УБ).