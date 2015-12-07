Нацбанк завтра вперше продаватиме облігації на аукціоні

Національний банк України 8 грудня в ході першого аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики виставить на продаж ПДВ-облігації з терміном погашення у липні 2019 року, повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк нагадав, що аукціон відбудеться на торгових майданчиках фондових бірж "Перспектива" і ПФТС.

"Початкова ціна цінних паперів та їх кількість, яке пропонується до продажу, умовами аукціону не встановлюється. У ході аукціону учасники торгів зможуть запропонувати Національному банку свої умови купівлі ОВДП (їх кількість і ціну), подаючи конкурентні заявки. Заявки учасників аукціону задовольняються, починаючи з найвищої ціни", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що проведення аукціонів з продажу і купівлі держоблігацій направлено на більш гнучке регулювання грошово-кредитного ринку та ліквідності банків України.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України врегулював порядок купівлі-продажу боргових цінних паперів за допомогою участі в біржових торгах, націлений на більш гнучке регулювання грошово-кредитного ринку та ліквідності банків.

Для купівлі цінних паперів учасники можуть подавати заявки із зазначенням кількості цінних паперів, які вони готові безумовно придбати або продати за вказаною ними ціною, при цьому всі подані заявки мають бути забезпечені відповідними активами.

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Обсяг продажу облігацій внутрішньої державної позики з портфеля НБУ в жовтні склав 0,42 мільярда гривень, з початку року - 1,52 мільярда гривень.