Обвал рубля і російського фондового ринку відновився

Російський рубль у вівторок, 8 грудня, продовжив падіння слідом за обвалом нафтових котирувань.

За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара виріс на 11 коп. і становив 69,6 руб.

Курс євро зміцнився на 10 копійок, до 75,47 руб.

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Так, індекс ММВБ впав на 0,27%, до 1736,50 пункту.

Індекс РТС опустився на 0,60%, до 788,62 пункту.

Як повідомляв УНІАН, рубль в понеділок, 7 грудня, опустився до 3-місячного мінімуму на тлі падіння вартості Brent на рівні кризи 2009 року - нижче 42 долара за барель.