Реструктуризацію боргу Києва підтримали понад 90% кредиторів

Про це йдеться у повідомленні KYIV FINANCE PLC, розміщеному на сайті Ірландської фондової біржі.

Як повідомляється, переговори пройшли в офісі компанії White & Case LLP у Лондоні.

«Відсоток держателів бондів у відповідності з інструкціями учасників становив 91,82%. Відсоток голосів на користь екстраординарного рішення (реструктуризації - УНІАН) становив 99%», - зазначається у біржовому повідомленні.

Як очікується, остаточна дата визначення умов боргової операції – 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2015 року Київська міська рада прийняла попередні основні умови реструктуризації муніципальних бондів на загальну суму 550 млн дол., з яких 300 млн з погашенням у 2016 році, а 250 млн дол. – з погашенням у 2015 році. При цьому 6 листопада Київ оголосив тимчасовий мораторій на будь-які виплати за муніципальними паперами. Борг Києва увійшов у загальний периметр боргової реструктуризації, яку провів уряд України в поточному році.

Умови обміну передбачали списання 25% боргової суми та обмін паперів на нові бонди з погашенням у 2019-2020 роки за ставкою 7,75%. Крім того, держателям паперів, що підлягають реструктуризації, запропонують деривативи – аналогічні державним.