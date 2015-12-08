Депутати в черговий раз провалили законопроект, який дасть старт великій приватизації

Депутати Верховної Ради в ході сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сигнального голосування законопроект №2319а підтримав 191 депутат, а після пропозиції екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника про виключення з нього норми про радників – 220 депутатів за 226 необхідних.

Коментуючи результати голосування, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус звинуватив народних депутатів у провалі цього законопроекту. «Приватизацію (2319а) провалили вже вдесяте! «Відродження» (Хомутинник) - 0 голосів, «Опоблок» - 0, Ляшко - 0. Дерибан продовжується», - написав Абромавичус на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України наполягав на якнайшвидшому ухваленні Верховною Радою урядових законопроектів про скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій великих держактивів і залучення радників з приватизації, що дасть змогу організувати прозорий процес продажу Одеського припортового заводу, держхолдингу «Центренерго», підприємства «Сумихімпром» та інших об'єктів, а також залучити в Україну дешеві кредитні ресурси, яких зараз немає через економічну кризу і російську агресію.

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На початку червня Верховна Рада не змогла розглянути законопроект про скасування норми щодо обов'язкового продажу 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі. Крім того, парламент не підтримав урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.