"Укрзалізниця" погодила умови реструктуризації облігацій на $500 мільйонів

Акціонерна компанія "Українська залізниця" провела переговори з групою компаній з управління активами в складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners LP і узгодила умови перепрофілювання облігацій зі ставкою 9,5% на суму 500 млн дол., строком погашення у 2018 році.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, за підсумками переговорів з Ad Hoc Комітетом, створеним даними компаніями, ставку купона було збільшено з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) і продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

Крім того, сторони домовилися про зміну структури амортизації боргу. Зокрема, 60% непогашеної основної суми боргу буде сплачено в 2019 році, з яких 30% - 15 березня 2019 і 30% - 15 вересня 2019. Ще 20% непогашеної основної суми боргу буде сплачено в 2020 році: 10% - 15 березня 2020 і 10% - 15 вересня 2020, і 20% непогашеної основної суми боргу - в 2021 році: 10% - 15 березня 2021 і 10% - 15 вересня 2021.

Також було змінено дати сплати відсотків на 15 березня і 15 вересня (перший період нарахування відсотків після завершення реструктуризації, з 21 листопада 2015 по 15 березня 2016 року, буде коротким періодом нарахування відсотків).

Сторони також домовилися про підвищення суми заборгованості, забезпеченої доходами наступних періодів (за пунктом 14.1.2 договорів позики), на 250 млн дол., збільшення періоду з 7 днів (за пунктом 14.1.2 договорів позики) до 60 днів, а також внесення змін до документів, що відображають реорганізацію "Укрзалізниці" (включаючи відмову від прав у зв'язку з будь-якими порушеннями, які могли статися у зв'язку з проведенням реорганізації).

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" очікує, що репрофілювання буде здійснено через процедуру одержання згоди щодо обміну облігацій на нові облігації за вищезазначеними умовам, а завершення репрофілювання залежить від схвалення умов власниками облігацій. Етапи реалізації репрофілювання будуть анонсовані "Укрзалізницею" найближчим часом.

"Ми вдячні Ad Hoc Комітету за підтримку, надану "Укрзалізниці" в здійсненні репрофілювання. Ця процедура відбувається у час, коли "Укрзалізниця" проходить історичну реорганізацію, яка повністю змінить діяльність компанії. Узгоджені умови також відповідають вимогам програми EFF МВФ, і таким чином "Укрзалізниця" сприяє Кабінету міністрів в реалізації загального обслуговування боргу", - цитує прес-служба слова в. о. голови "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деяким внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн.

З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становить близько 22 млрд грн.

Під реструктуризацію не підпадають борги «Укрзалізниці» перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційними двосторонніми позиками перед Ексімбанком Кореї.

У липні цього року "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.