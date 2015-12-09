Приватизаційний процес по ОПЗ може затягнутися до жовтня 2016 року

Перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков вважає, що приватизаційний процес по заводу може затягнутися до жовтня 2016 року, тоді як Фонд держмайна розраховує продати держпакет акцій до червня.

Таку думку він висловив на прес-конференції у Києві 9 грудня.

"Об'єктивно – це жовтень наступного року", - сказав Щуриков.

За його словами, парламент наразі не зміг схвалити зміни до законодавства для покращення процедури приватизації.

Також, на думку заступника директора підприємства, стартова вартість ОПЗ в 500 мільйонів доларів, про яку говорить Фонд держмайна, занижена.

"Такої ціни на завод бути не може. Більш об'єктивна ціна – 1-1,5 мільярда доларів", - сказав Щуриков.

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Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус розраховував на продаж Одеського припортового заводу в березні 2016 року у разі, якщо Верховна Рада прийме законопроект про внесення змін до приватизаційний процес.

При цьому Абромавічус зазначив, що в разі неприйняття законопроекту дата продажу ОПЗ буде відсуватися.

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Одеський припортовий завод (Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.