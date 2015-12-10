Основний індекс фондового ринку Дубая впав до дворічного мінімуму

Основний індекс фондового ринку Дубая (Dubai Financial Market) знизився до мінімальних значень за останні два роки на тлі відновлення падіння світових цін на нафту, передає ПРАЙМ.

У ході торгів у середу, 9 грудня, індекс DFMGI опускався нижче позначки 3000 пунктів, що є мінімальним значенням з четвертого кварталу 2013 року. З початку поточного місяця індекс знизився приблизно на 6%.

Читайте такожІГІЛ планувала вибухи в торгових центрах та готелях ДубаяЗгідно з еміратським виданням The National, фондовий ринок Абу-Дабі (Abu Dhabi Securities Exchange) також впав до мінімальних значень з початку року - основний індекс опустився нижче 4,090 пункту.

Ціна нафтової "корзини" ОПЕК 9 грудня скоротилася на 0,5 долара, або на 1,41% - до 34,8 долара за барель, опустившись до рівня 2 липня 2004 року, коли ціна становила 34,75 долара за барель.

Зниження цін пов'язане з рішеннями ОПЕК. Організація на зустрічі у Відні не прийняла рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти, яка становить 30 мільйонів барелів на день, але вирішила зберегти рівень фактичного видобутку, який перевищує квоту на 1,5 мільйона барелів. Офіційно квота з 2011 року становить 30 мільйонів барелів на день.