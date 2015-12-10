Порошенко закликав Раду прискорити приватизацію держпідприємств, які є "потужним джерелом корупції"

Президент України Петро Порошенко назвав потужним джерелом корупції державні підприємства і закликав Верховну Раду прискорити їх приватизацію.

Про це глава держави заявив під час другого засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики у четвер.

«Всі телеканали наповнені повідомленнями про те, що на тому чи іншому державному підприємстві створюються величезні корупційні запаси. Як це здолати? Лише ефективна приватизація, призначення незалежних директорів, прозорі форми державного контролю за діяльністю та ефективністю управління тих чи інших підприємств», - зазначив Порошенко.

За словами президента, на жаль, поки що Верховна Рада не приймає це рішення.

«Я ще раз наголошую, публічно звертаюся до них, щоб приватизація була прискорена», - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 8 грудня, депутати Верховної Ради в ході сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Коментуючи результати голосування, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус звинуватив народних депутатів у провалі цього законопроекту. «Приватизацію (2319а) провалили вже вдесяте! «Відродження» (Хомутинник) - 0 голосів, «Опоблок» - 0, Ляшко - 0. Дерибан продовжується», - написав Абромавичус на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України наполягав на якнайшвидшому ухваленні Верховною Радою урядових законопроектів про скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій великих держактивів і залучення радників з приватизації, що дасть змогу організувати прозорий процес продажу Одеського припортового заводу, держхолдингу «Центренерго», підприємства «Сумихімпром» та інших об'єктів, а також залучити в Україну дешеві кредитні ресурси, яких зараз немає через економічну кризу і російську агресію.

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На початку червня Верховна Рада не змогла розглянути законопроект про скасування норми щодо обов'язкового продажу 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі. Крім того, парламент не підтримав урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.