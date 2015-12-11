Кабмін планує наступного року отримати від приватизації 17 мільярдів

Кабінет міністрів України планує в 2016 році одержати від приватизації 17,1 млрд грн.

Відповідний показник міститься в проекті державного бюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, бюджет на 2015 рік передбачає надходження від приватизації на рівні 17 млрд грн, однак цей план не було виконано в зв'язку з провалом ухвалення приватизаційного законодавства.

Депутати Верховної Ради 8 грудня під час сигнального голосування не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін до процедури приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

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При цьому Фонд державного майна України наполягає на якнайшвидшому ухваленні Верховною Радою урядових законопроектів про скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій великих держактивів і залучення радників із приватизації, що дозволить організувати прозорий процес продажу Одеського припортового заводу, держхолдингу «Центренерго», підприємства «Сумихімпром» та інших об'єктів, а також залучити в Україну дешеві кредитні ресурси, яких зараз немає через економічну кризу і російську агресію.