Shell отримала дозвіл Китаю на найбільшу угоду в своїй історії

Міністерство комерції Китаю схвалило операцію, під час якої британсько-голландська нафтогазова Royal Dutch Shell купить британську нафтогазову BG Group.

Про це повідомляється в прес-релізі Shell.

Раніше дозволи на угоду видали влада Бразилії, Євросоюзу та Австралії. Таким чином, зазначає Bloomberg, всі перешкоди для здійснення рекордної в історії Shell угоди усунені.

Після повідомлення про видачу дозволу китайською владою акції Shell в Лондоні зросли на 1,2%, а цінні папери BG Group подорожчали майже на 3%. Котирування Shell з початку року на тлі зниження світових цін на нафту впали на 35%.

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Shell оголосила про придбання BG Group у квітні. Сума транзакції становитиме близько $70 млрд, при цьому в разі розірвання угоди Shell повинна буде виплатити BG Group £750 млн ($1,1 млрд). Поглинання BG Group визнано однією з найбільших світових угод M&A в першій половині 2015 року, пише Slon.ru.

Світові ціни на нафту зараз знаходяться на мінімумах з 2008-2009 року. 14 грудня котирування Brent і WTI знижуються сьому сесію поспіль, що є найтривалішим спадом із середини 2014 року.