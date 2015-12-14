Російський рубль і фондові індекси падають слідом за нафтою

У Росії курс долара в ході торгів понеділка на Московській біржі перевищив 71 рубль, курс євро подолав позначку 78 рублів, випливає з даних біржі.

Обидві валюти зросли до максимуму з серпня 2015 року, пише Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" на 15.54 мск понеділка додавав 0,79 рубля - до 71,16 рубля, курс євро - 0,69 рубля, до 78,09 рубля.

Ринок акцій РФ у понеділок також в мінусі на тлі падіння нафтових котирувань і ослаблення рубля.

Індекс ММВБ тестує рівень в 1700 пунктів, оновивши мінімум з кінця жовтня на тлі падіння котирувань лютневого ф'ючерсу нафти марки Brent нижче 37 доларів за барель.

Індекс ММВБ до 16.03 мск втрачав 1,05% - до 1702,35 пункту, індекс РТС - 2,88% - до 754,8 пункту, свідчать дані Московської біржі.

Раніше індекс ММВБ вже знижувався до 1698,9 пункту, оновивши мінімум з 27 жовтня, індекс РТС вже доходив до 752,86 пункту, оновивши мінімум за 25 серпня.

Вартість нафти Brent впала до 36,4 долара за барель, ризикуючи опуститися до мінімуму з кінця 2008 року (36,2 долара), нижче якого ринок не перебував з літа 2004 року.