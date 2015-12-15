Фонд держмайна підготує стратегію формування держхолдингів – Яценюк

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ході засідання Національної ради реформ.

"Кабмін вже прийняв рішення запровадити практику аудиторських звітів і аудиторської звітності у всіх держкомпаніях. Аудит проводитимуть компанії "Великої четвірки", – цитує Яценюка прес-служба. – Фонд держмайна отримав доручення підготувати стратегію формування державних холдингів для того, щоб повністю вивести з-під контролю міністрів управління об'єктами держвласності. Таке рішення підтримали президент і уряд".

Згідно з повідомленням прес-служби, на поточному етапі обговорюється питання кількості таких холдингів.

"Ми сповідуємо галузевий підхід, коли кожна галузь отримає свій профільний холдинг. Основне питання – чи ми будемо робити єдиний держхолдинг на самому верху, який керуватиме всіма іншими", – сказав він, уточнивши, що таких холдингів може бути від трьох до семи.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава уряду зазначав, що в Кабміні активно опрацьовують ідею виведення держкомпаній з-під підпорядкування міністерств та об'єднання їх в 7 холдингів.

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