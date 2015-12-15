Кабмін пропонує Раді збільшити відрахування держпідприємств до бюджету

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України зобов'язати унітарні державні підприємства і підприємства з держчасткою відраховувати не менше 30% чистого прибутку (доходу) до державного бюджету з 1 січня 2016 року.

Про це йдеться в урядовому законопроекті "Про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами держвласності" (№3627), зареєстрованому в парламенті і опублікованому на сайті Верховної Ради.

"Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до державного бюджету України в розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України", - сказано у проекті закону.

При цьому в пояснювальній записці до законопроекту уточнюється, що 30% прибутку мають перераховувати державні унітарні підприємства – суб'єкти природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

"Всі інші підприємства мають сплачувати 15% прибутку", - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте такожПрибуток найбільших держкомпаній за дев'ять місяців становив 2 мільярди

Згідно з проектом закону, підприємства із 100-відсотковою держчасткою повинні будуть платити 50% чистого прибутку до бюджету.

"Розмір додатковий суми відрахувань до бюджету складе близько 5,2 мільярда гривень", - сказано в пояснювальній записці.

Читайте такожМінекономрозвитку пропонує направити до бюджету половину прибутків держкомпаній

Як повідомляв УНІАН, розмір бюджетних відрахувань для підприємств з держчасткою на рівні 50% діяв в Україні у 2013 році, в 2014 році він був знижений до 30%.