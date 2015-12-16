ЄБРР наступного року хоче випустити облігації в гривні

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2016 році планує випустити номіновані в національній валюті облігації для залучення коштів під кредитування українського бізнесу через банки-партнери, серед яких «Райфайзен Банк Аваль», «Укрексімбанк». «Мегабанк».

Про це повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на зустрічі з пресою в Києві.

“У нас є певні зрушення, пов'язані з можливістю випуску облігацій, номінованих у національній валюті. Є можливість направити ресурси від розміщення таких облігацій на кредитування в національній валюті", - сказав він.

Читайте такожЄБРР планує подвоїти грантову підтримку малого і середнього бізнесу в Україні

При цьому він не уточнив можливий обсяг випуску облігацій, пославшись на нестабільність макроекономічної ситуації в країні.