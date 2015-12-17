На фондових ринках США стартувало "ралі Санта Клауса"

Підвищення Федеральною резервною системою США базової ставки на 25 процентних пунктів дало старт «ралі Санта Клауса» на фондових ринках. Традиційно цим терміном позначають передноворічне зростання фондових індексів.

Про те, що рішення ФРС пришвидшило «ралі Санта Клауса» і зростання фондових індексів, пише РБК з посиланням на Bloomberg. Агентство вказує на те, що індекс Standаrd&Рoor's 500 (індекс американських компаній з найбільшою капіталізацією) зростає кілька днів поспіль і майже покрив втрати в грудні — очікується, що він закінчить рік у «зеленій зоні».

«Ралі Санта Клауса» почалося цього тижня на очікуваннях підвищення ставки ФРС», — заявив головний інвестиційний стратег State Street Global Advisors Майкл Арон. За його словами, ефект від рішення ФРС забезпечить індексам зростання до кінця року.

Експерт не виключив, що до кінця року S&P 500 досягне приблизно 2130 пунктів, тобто буде в районі історичного рекорду, який цей індекс поставив у травні 2015 року (2122 пункту). Зараз значення індексу становить 2073 пункту, за підсумками торгів 16 грудня він зріс на 29,66 пунктів.

Майкл Арон зазначає, що інвестиції в нафтові компанії вважаються найбільш ризикованими в «ейфорії кінця коли». «Незважаючи на всі сьогоднішні хороші новини, у нафти проблеми, і ми повинні мати на увазі той вплив, який надасть зниження котирувань нафтових компаній», — сказав він.

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Напередодні Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 25 процентних пунктів. Раніше ключова ставка перебувала на історично низькому рівні — 0-0,25%. Після підвищення вона буде коливатися у проміжку між 0,25% і 0,5%. Ставка була підвищена вперше з 2006 року.