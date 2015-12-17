Велика приватизація не почнеться до прийняття відповідних законів - Білоус
Голова фонду додав, що яскравий приклад продажу "Криворіжсталі" передбачав приватизацію всього пакету акцій без участі біржі.
Фонд державного майна України (ФДМУ) не почне приватизацію стратегічних підприємств, включаючи Одеський припортовий завод, ряд обленерго, "Центренерго", поки не будуть прийняті законодавчі зміни в приватизаційний процес, які передбачають заборону продажу 5-10% акцій даних підприємств на фондових біржах.
Про це повідомив глава відомства Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook.
"Хочу, щоб всі зрозуміли: ми не почнемо приватизацію великих підприємств, поки не будуть внесені законодавчі зміни, так як хочемо все зробити по закону – прозоро і зрозуміло. Щоб за два-три роки ні у кого навіть думки не виникло, що можна зачепитися за якусь дрібницю і почати зворотній процес", - зазначив він.
Голова фонду додав, що яскравий приклад продажу "Криворіжсталі" передбачав приватизацію всього пакету акцій без участі біржі.
"Це рішення було ситуативним. Зараз я проти таких рішень. Не можна кожен раз видавати нові накази, заміщаючи ними нормально працюючий закон", - написав Білоус.
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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 8 грудня під час сигнального голосування втретє не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус зазначив, що приватизацію в Україні ні в якому разі не можна відкладати, оскільки державні компанії працюють в інтересах окремих бізнес-груп.
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Довідка УНІАН. Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 мільярда гривень при стартовій ціні 10 мільярдів гривень, після чого меткомбінат був перейменований в "MittalSteel Кривий Ріг", пізніше - в "Арселорміттал Кривий Ріг".
Хочу, щоб усі зрозуміли: ми не починаємо приватизацію великих підприємств, поки не внесено законодавчі зміни, оскільки ...Опубліковано Ігором Білоусом17 грудня 2015 р.