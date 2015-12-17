Велика приватизація не почнеться до прийняття відповідних законів - Білоус

Фонд державного майна України (ФДМУ) не почне приватизацію стратегічних підприємств, включаючи Одеський припортовий завод, ряд обленерго, "Центренерго", поки не будуть прийняті законодавчі зміни в приватизаційний процес, які передбачають заборону продажу 5-10% акцій даних підприємств на фондових біржах.

Про це повідомив глава відомства Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу, щоб всі зрозуміли: ми не почнемо приватизацію великих підприємств, поки не будуть внесені законодавчі зміни, так як хочемо все зробити по закону – прозоро і зрозуміло. Щоб за два-три роки ні у кого навіть думки не виникло, що можна зачепитися за якусь дрібницю і почати зворотній процес", - зазначив він.

Голова фонду додав, що яскравий приклад продажу "Криворіжсталі" передбачав приватизацію всього пакету акцій без участі біржі.

"Це рішення було ситуативним. Зараз я проти таких рішень. Не можна кожен раз видавати нові накази, заміщаючи ними нормально працюючий закон", - написав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради 8 грудня під час сигнального голосування втретє не змогли забезпечити підтримку урядового законопроекту, що передбачає внесення змін у процедуру приватизації, зокрема, скасування обов'язкового продажу 5-10% акцій стратегічних державних підприємств на фондових біржах при проведенні їх приватизації.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус зазначив, що приватизацію в Україні ні в якому разі не можна відкладати, оскільки державні компанії працюють в інтересах окремих бізнес-груп.

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Довідка УНІАН. Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 мільярда гривень при стартовій ціні 10 мільярдів гривень, після чого меткомбінат був перейменований в "MittalSteel Кривий Ріг", пізніше - в "Арселорміттал Кривий Ріг".